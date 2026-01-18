Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,8

    Происшествия
    • 18 января, 2026
    • 08:50
    В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,8

    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8.

    Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:56 по местному времени в 12 км к югу от станции Пиргулу, очаг залегал на глубине 4 км.

    В эпицентре землетрясение ощущалось силой в 4 балла, в прилегающих населенных пунктах - до 4-3 баллов.

