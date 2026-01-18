İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şamaxıda 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 08:42
    Şamaxıda 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Yerli vaxtla saat 07:56-da Şamaxı rayonunda 3,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar Pirqulu stanasiyasından 12 km cənubda, 4 km dərinlikdə baş verib.

    Zəlzələ episentrdə 4 bal, ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 4-3 bala qədər hiss olunub.

    Şamaxı Zəlzələ Maqnituda
    В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,8

