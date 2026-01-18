Şamaxıda 3,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Hadisə
- 18 yanvar, 2026
- 08:42
Yerli vaxtla saat 07:56-da Şamaxı rayonunda 3,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanlar Pirqulu stanasiyasından 12 km cənubda, 4 km dərinlikdə baş verib.
Zəlzələ episentrdə 4 bal, ətraf yaxın yaşayış məntəqələrində 4-3 bala qədər hiss olunub.
