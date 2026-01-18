İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    FHN: Şamaxı və Ağsuda zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb

    Hadisə
    • 18 yanvar, 2026
    • 10:18
    FHN: Şamaxı və Ağsuda zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) Zəlzələ nəticəsində hər Şamaxı və Ağsuda hansı dağıntı və ya insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə daxil olmuş məlumata əsasən, 18.01.2026-cı il tarixində yerli vaxtla saat 07:56-da Şamaxı-Ağsu sərhədində (Ağsu rayonunda) 3.8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    Zəlzələ Şamaxı Ağsu FHN

