    Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января

    Происшествия
    • 19 января, 2026
    • 12:41
    Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января

    Личный состав Министерства внутренних дел Азербайджана почтил память шехидов 20 января на Аллее шехидов.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство.

    Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января

