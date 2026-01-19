Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января
Происшествия
- 19 января, 2026
- 12:41
Личный состав Министерства внутренних дел Азербайджана почтил память шехидов 20 января на Аллее шехидов.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство.
Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января
Последние новости
13:10
Омбудсмен Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 ЯнваряВнутренняя политика
13:05
Фото
Видео
Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидовВнутренняя политика
12:56
Адиль Керимли: Азербайджан стал одним из ключевых акторов мировой политикиВнутренняя политика
12:55
Сербия продолжит закупки азербайджанской нефти - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
12:52
Видео
В Лерикском районе 80 сел остались без электричестваЭнергетика
12:47
Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 годаВнешняя политика
12:41
Фото
Видео
Личный состав МВД почтил память шехидов 20 январяПроисшествия
12:39
Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
12:35
Фото