Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 17:25
Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в январе текущего года.
Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания ABB-Invest с показателем в 4 772 759 929 манатов.
|
№
|
Инвестиционные компании
|
Объем операций, AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
4 772 759 929
|
2
|
Paşa Kapital
|
2 334 916 890
|
3
|
Assist Finance
|
802 688 374
|
4
|
CPM-İnvest
|
734 355 471
|
5
|
Unicapital
|
298 164 766
|
6
|
İnvest-Az
|
218 130 346
|
7
|
Troni
|
101 014 924
|
8
|
İnno
|
77 284 915
|
9
|
Capital Partners
|
35 440 995
|
10
|
Xalq Kapital
|
14 396 700
|
11
|
MFX-Trading
|
8 668 134
|
12
|
CFI Financial
|
2 989 376
|
13
|
Xalq Bank
|
523 645
Последние новости
17:25
Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)Финансы
17:07
Киберполиция Азербайджана разоблачила хакеров, создававших фишинговые страницы банков и НБКОПроисшествия
17:06
Кобахидзе и Барзани обсудили возможности Среднего коридораВ регионе
17:03
Новый посол Индии в Азербайджане прибыл в БакуВнешняя политика
17:00
Цены на нефть перешли к росту - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:51
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился почти вдвоеФинансы
16:41
Граждане Азербайджана направили в Украину гуманитарную помощьВнешняя политика
16:39
Президент Турции находится с визитом в Саудовской АравииВ регионе
16:37