    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 17:25
    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)

    Бакинская фондовая биржа объявила рейтинг инвестиционных компаний по обороту в январе текущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на биржу, ренкинг возглавляет инвестиционная компания ABB-Invest с показателем в 4 772 759 929 манатов.

    Инвестиционные компании

    Объем операций, AZN

    1

    ABB-İnvest

    4 772 759 929

    2

    Paşa Kapital

    2 334 916 890

    3

    Assist Finance

    802 688 374

    4

    CPM-İnvest

    734 355 471

    5

    Unicapital

    298 164 766

    6

    İnvest-Az

    218 130 346

    7

    Troni

    101 014 924

    8

    İnno

    77 284 915

    9

    Capital Partners

    35 440 995

    10

    Xalq Kapital

    14 396 700

    11

    MFX-Trading

    8 668 134

    12

    CFI Financial

    2 989 376

    13

    Xalq Bank

    523 645
    ренкинг инвестиционные компании
