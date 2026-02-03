Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar, 2026)
- 03 fevral, 2026
- 16:59
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar ayında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 4 772 759 929 manatlıq göstərici ilə ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 2 334 916 890 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 802 688 374 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 734 355 471 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 298 164 766 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 218 130 346 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 101 014 924 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 77 284 915 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 35 440 995 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 14 396 700 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 8 668 134 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC, 2 989 376 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC və 523 645 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
4 772 759 929
|
2
|
Paşa Kapital
|
2 334 916 890
|
3
|
Assist Finance
|
802 688 374
|
4
|
CPM-İnvest
|
734 355 471
|
5
|
Unicapital
|
298 164 766
|
6
|
İnvest-Az
|
218 130 346
|
7
|
Troni
|
101 014 924
|
8
|
İnno
|
77 284 915
|
9
|
Capital Partners
|
35 440 995
|
10
|
Xalq Kapital
|
14 396 700
|
11
|
MFX-Trading
|
8 668 134
|
12
|
CFI Financial
|
2 989 376
|
13
|
Xalq Bank
|
523 645