    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar, 2026)

    Maliyyə
    • 03 fevral, 2026
    • 16:59
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar, 2026)

    "Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar ayında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 4 772 759 929 manatlıq göstərici ilə ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 2 334 916 890 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 802 688 374 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 734 355 471 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 298 164 766 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 218 130 346 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 101 014 924 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 77 284 915 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 35 440 995 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 14 396 700 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 8 668 134 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC, 2 989 376 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC və 523 645 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    ABB-İnvest

    4 772 759 929

    2

    Paşa Kapital

    2 334 916 890

    3

    Assist Finance

    802 688 374

    4

    CPM-İnvest

    734 355 471

    5

    Unicapital

    298 164 766

    6

    İnvest-Az

    218 130 346

    7

    Troni

    101 014 924

    8

    İnno

    77 284 915

    9

    Capital Partners

    35 440 995

    10

    Xalq Kapital

    14 396 700

    11

    MFX-Trading

    8 668 134

    12

    CFI Financial

    2 989 376

    13

    Xalq Bank

    523 645
    Bakı Fond Birjası renkinq
    Ренкинг инвестиционных компаний в Азербайджане (январь, 2026)
    Ranking of investment companies in Azerbaijan (January 2026)

