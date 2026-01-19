İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü
    DİN-in şəxsi heyəti 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib

    Hadisə
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:28
    Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər xiyabanında 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

