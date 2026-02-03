IndiGo приостанаваливает полеты в некоторые города, включая Баку, из-за ситуации вокруг Ирана

Индийская авиакомпания IndiGo в связи с ситуацией вокруг Ирана приостанавливает полеты в Баку, Тбилиси, Алматы и Ташкент до 28 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, авиакомпания заявила, что данное решение является частью мер по обеспечению безопасного и комфортного путешествия для пассажиров и персонала.

Пассажиры могут рассмотреть альтернативные варианты путешествия или получить полный возврат средств.

Приостановка полетов затрагивает маршруты, проходящие через или вблизи иранского воздушного пространства. Несколько европейских перевозчиков, включая Lufthansa и Air France, приостановили или изменили свои рейсы на Ближний Восток с 23 января из-за серьезных опасений по поводу безопасности регионального воздушного пространства в связи с возможностью военного удара США по Ирану.

Германия рекомендовала всем национальным авиаперевозчикам избегать иранского воздушного пространства до 10 февраля. Европейское агентство безопасности полетов также призвало авиакомпании избегать иранского воздушного пространства из-за рисков, связанных с системами противовоздушной обороны и неожиданной военной активностью.