    IndiGo приостанаваливает полеты в некоторые города, включая Баку, из-за ситуации вокруг Ирана

    Инфраструктура
    • 03 февраля, 2026
    • 17:41
    IndiGo приостанаваливает полеты в некоторые города, включая Баку, из-за ситуации вокруг Ирана

    Индийская авиакомпания IndiGo в связи с ситуацией вокруг Ирана приостанавливает полеты в Баку, Тбилиси, Алматы и Ташкент до 28 февраля.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, авиакомпания заявила, что данное решение является частью мер по обеспечению безопасного и комфортного путешествия для пассажиров и персонала.

    Пассажиры могут рассмотреть альтернативные варианты путешествия или получить полный возврат средств.

    Приостановка полетов затрагивает маршруты, проходящие через или вблизи иранского воздушного пространства. Несколько европейских перевозчиков, включая Lufthansa и Air France, приостановили или изменили свои рейсы на Ближний Восток с 23 января из-за серьезных опасений по поводу безопасности регионального воздушного пространства в связи с возможностью военного удара США по Ирану.

    Германия рекомендовала всем национальным авиаперевозчикам избегать иранского воздушного пространства до 10 февраля. Европейское агентство безопасности полетов также призвало авиакомпании избегать иранского воздушного пространства из-за рисков, связанных с системами противовоздушной обороны и неожиданной военной активностью.

    "IndiGo" İran ətrafındakı vəziyyətə görə Bakı daxil olmaqla bir sıra şəhərlərə uçuşları dayandırır
    IndiGo suspends flights to Baku, regional cities amid Iran tensions
