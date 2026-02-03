"IndiGo" İran ətrafındakı vəziyyətə görə Bakı daxil olmaqla bir sıra şəhərlərə uçuşları dayandırır
- 03 fevral, 2026
- 17:23
Hindistanın "IndiGo" aviaşirkəti İran ətrafında vəziyyətlə əlaqədar fevralın 28-dək Tbilisi, Almatı, Bakı və Daşkəndə bütün uçuşları ləğv edir.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aviaşirkət bu qərarın müştərilər, heyət üçün təhlükəsiz və rahat təcrübə təmin etmək üçün tədbirlərin bir hissəsi olduğunu bildirib.
Qeyd edilib ki, müştərilər alternativ səyahət variantlarını araşdıra və ya tam geri qaytarma əldə edə bilərlər.
Uçuşların ləğvi İran hava məkanından keçən və ya ona yaxın marşrutlara təsir edir. "Lufthansa" və "Air France" daxil olmaqla, bir neçə Avropa aviadaşıyıcısı yanvarın 23-dən bəri ABŞ-nin İrana hərbi zərbə endirmə ehtimalına görə regional hava məkanı üzərində ciddi təhlükəsizlik narahatlığı yaratdığından Yaxın Şərq uçuşlarını dayandırıb və ya marşrutlarını dəyişib.
Almaniya bütün milli aviadaşıyıcılara fevralın 10-dək İran hava məkanından qaçmağı tövsiyə edib, Avropa Aviasiya Təhlükəsizliyi Agentliyi isə hava müdafiə sistemlərinin və gözlənilməz hərbi fəaliyyətin yaratdığı risklərə görə aviaşirkətləri İran hava məkanından yayınmağa çağırıb.