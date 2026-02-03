İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "IndiGo" İran ətrafındakı vəziyyətə görə Bakı daxil olmaqla bir sıra şəhərlərə uçuşları dayandırır

    İnfrastruktur
    • 03 fevral, 2026
    • 17:23
    IndiGo İran ətrafındakı vəziyyətə görə Bakı daxil olmaqla bir sıra şəhərlərə uçuşları dayandırır

    Hindistanın "IndiGo" aviaşirkəti İran ətrafında vəziyyətlə əlaqədar fevralın 28-dək Tbilisi, Almatı, Bakı və Daşkəndə bütün uçuşları ləğv edir.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aviaşirkət bu qərarın müştərilər, heyət üçün təhlükəsiz və rahat təcrübə təmin etmək üçün tədbirlərin bir hissəsi olduğunu bildirib.

    Qeyd edilib ki, müştərilər alternativ səyahət variantlarını araşdıra və ya tam geri qaytarma əldə edə bilərlər.

    Uçuşların ləğvi İran hava məkanından keçən və ya ona yaxın marşrutlara təsir edir. "Lufthansa" və "Air France" daxil olmaqla, bir neçə Avropa aviadaşıyıcısı yanvarın 23-dən bəri ABŞ-nin İrana hərbi zərbə endirmə ehtimalına görə regional hava məkanı üzərində ciddi təhlükəsizlik narahatlığı yaratdığından Yaxın Şərq uçuşlarını dayandırıb və ya marşrutlarını dəyişib.

    Almaniya bütün milli aviadaşıyıcılara fevralın 10-dək İran hava məkanından qaçmağı tövsiyə edib, Avropa Aviasiya Təhlükəsizliyi Agentliyi isə hava müdafiə sistemlərinin və gözlənilməz hərbi fəaliyyətin yaratdığı risklərə görə aviaşirkətləri İran hava məkanından yayınmağa çağırıb.

    IndiGo Azərbaycan İran sərnişin daşıma
    IndiGo приостанаваливает полеты в некоторые города, включая Баку, из-за ситуации вокруг Ирана
    IndiGo suspends flights to Baku, regional cities amid Iran tensions

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    17:43

    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:43

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    17:38
    Rəy

    Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti