Каллас: ЕС обновит стратегию по Арктике с учетом изменения ситуации с безопасностью

С точки зрения ЕС Арктика имеет решающее значение для трансатлантической безопасности и требует усиленного внимания и более активных действий, поскольку настало время для новой политики по Крайнему Северу.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции "Арктические рубежи" в Тромсё (Норвегия).

Каллас отметила, что прежняя стратегия по Арктике еще в 2008 году делала основной упор на экологические аспекты, изменение климата, научные исследования и вопросы рыболовства.

"Через год после принятия ЕС в 2021 году своей последней арктической стратегии, Россия, крупнейшая арктическая держава, начала полномасштабную войну в Украине, что усилило напряженность по всей Европе, а также в Арктике", – сказала она.

По ее словам, Москва вновь открыла и модернизировала военные базы советской эпохи в Крайнем Севере:

"Крупнейшее в мире сосредоточение ядерного оружия находится на Кольском полуострове, прямо напротив норвежской границы. Арктика также стала полигоном для испытаний российских ракет. Учитывая все эти факты, Европе необходимо наверстать упущенное".

По мнению Каллас, ЕС совместно с государствами-членами обновляет свою арктическую стратегию с учетом изменившейся ситуации в сфере безопасности, и Гренландия станет ключевым элементом обеспечения безопасности региона.

По ее словам, Норвегия делает решающий вклад в европейскую безопасность, в марте с участием 25 тыс. военнослужащих пройдут учения по действиям в условиях Крайнего Севера. ЕС также предоставляет доступ Норвегии в оборонную программу SAFE, а норвежские компании задействованы в программах Европейского оборонного фонда.

Каллас также заявила "о радикальном изменении мышления в США, которое знаменует собой структурный сдвиг в трансатлантических отношениях в Арктике".

"ЕС осознает стратегическую важность Гренландии для США, но для Евросоюза она также имеет важное значение. Рядом проходят ключевые подводные пути, в недрах залегают запасы критически важного сырья, необходимого для мировой экономики, и это кратчайший путь полета баллистических ракет из России. Но для ЕС однозначно, что Гренландия принадлежит своему народу", - заключила она.