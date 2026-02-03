Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Зеленский: Россия нарушила условия "энергетического перемирия"

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 17:42
    Зеленский: Россия нарушила условия энергетического перемирия

    Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении условий "энергетического перемирия", предложенного президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    По его словам, американская сторона рассчитывала, что инициатива будет работать неделю - до следующей встречи делегаций трех стран.

    "Это было очень важное решение. "Энергетическое перемирие" фактически началось в ночь на 30 января. В ночь на сегодняшний день россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе не полные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну и только, и просто дождалась наиболее холодных дней этой зимой, когда на значительной территории Украины больше минус 20 по Цельсию", - сказал он.

    По его словам, РФ хочет лишить украинцев электричества, отопления и устроить блэкаут.

    "Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу. Я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о происходящем", - сказал Зеленский.

    Volodimir Zelenski: Rusiya şərtləri pozur
