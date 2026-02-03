İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Volodimir Zelenski: Rusiya şərtləri pozur

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 17:32
    Volodimir Zelenski: Rusiya şərtləri pozur

    Rusiya ABŞ-nin təklif etdiyi şərtləri pozur.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski fevralın 3-də Kiyevdə NATO Baş katibi Mark Rütte ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Prezident qeyd edib ki, bir həftəlik enerji infrastrukturuna qarşı atəşkəsi Rusiya cəmi bir gün sonra pozdu:

    "Bunun artıq nəticələri olmalıdır. Hamı hava şəraitini görür. Qışın ən çətin günləridir. İlk növbədə enerji infrastrukturuna zərbələr vurulur ki, insanları elektrik enerjisi imkanından məhrum etsinlər və məhv etsinlər".

    V.Zelenski bəyan edib ki, bu, Rusiyanın baş verən hər şeyə real münasibətidir.

    "Ukrayna bu məsələ ilə bağlı ABŞ ilə əlaqə saxlayır. Ümidvaram ki, tərəfdaşlar bu dəfə kənarda qalmayacaq və bundan sonra ölkənin və onun vətəndaşlarının müdafiəsi üçün vacib dəstəyi göstərəcəklər", - o, əlavə edib.

    Зеленский: Россия нарушила условия "энергетического перемирия"

