Курсанты Академии МЧС принесли присягу

В Академии министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) курсанты принесли военную присягу, а также состоялась торжественная церемония выпуска.
Как сообщает Report, в ней приняли участие заместители министра по чрезвычайным ситуациям - генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и генерал-лейтенант Рагим Латифов, преподавательский и профессорский состав академии, руководство действующих в стране высших учебных заведений, ветераны Отечественной войны, курсанты Академии МЧС и их родители, представители общественности.
Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Затем курсанты Академии МЧС принесли военную присягу.