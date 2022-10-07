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Курсанты Академии МЧС принесли присягу

Курсанты Академии МЧС принесли присягу В Академии министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) курсанты принесли военную присягу, а также состоялась торжественная церемония выпуска.
Происшествия
7 октября 2022 г. 13:47
Курсанты Академии МЧС принесли присягу

В Академии министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) курсанты принесли военную присягу, а также состоялась торжественная церемония выпуска.

Как сообщает Report, в ней приняли участие заместители министра по чрезвычайным ситуациям - генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и генерал-лейтенант Рагим Латифов, преподавательский и профессорский состав академии, руководство действующих в стране высших учебных заведений, ветераны Отечественной войны, курсанты Академии МЧС и их родители, представители общественности.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем курсанты Академии МЧС принесли военную присягу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Akademiyasında gənc kursantların hərbi andiçmə mərasimi keçirilib

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