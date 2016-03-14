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    Криминальный авторитет депортирован из России в Азербайджан - ФОТО

    В России он отбывал наказание в одной из исправительных колоний Красноярского края за хранение наркотиков

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Авиарейсом из  аэропорта Москвы  Домодедово в город Баку под контролем сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России депортирован  вор «в законе», известный в уголовно-преступной среде как Дадаш Бакинский. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД России.

    В России он отбывал наказание в одной из исправительных колоний Красноярского края за хранение наркотиков. В январе 2015 года Министерством юстиции России было вынесено распоряжение о нежелательности пребывания гражданина Азербайджана в России.

    По истечении срока наказания он был задержан оперативниками ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Красноярскому краю, и затем депортирован.

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