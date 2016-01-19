Известная строительная компания в Азербайджане обвиняется в мошенничестве

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В правоохранительные органы поступила жалоба на строительную компанию Nehrəm.

Как сообщает Report, гражданин Рафаэль Ализаде, обратившись в Насиминское районное управление полиции, заявил, что в 2014-2015 гг. руководство компании присвоило свыше 150 тыс. долларов, принадлежащих ему.

По факту ведется расследование.

Отметим, что учредителем компании Nehrəm является Таги Ибрагимов. Он является братом председателя Государственного комитета по делам диаспоры Назима Ибрагимова.