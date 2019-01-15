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    Грузия потратит на борьбу с гриппом около 4 млн долларов

    Тбилиси. 15 января. REPORT.AZ/ Обострение в Грузии сезонного гриппа обойдется правительству примерно в 10 млн лари (более 3,7 млн долларов).

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

    По его словам, на бесплатную выдачу населению лекарственного препарата "Тамифлу" дополнительно будет потрачен 1 млн лари: "На вакцинацию будет потрачено примерно 700 тыс. лари".

    Министр отметил, что за последние две недели в стране зафиксирован спад в заражении гриппом: "Хотя наблюдается тенденция снижения, мы продолжаем наши усилия. Переход некоторых больниц на 24-часовой режим работы сильно повлиял на сокращение случаев заражения".

    Отметим, что по сей день в Грузии от вируса A (H1N1), именуемого "свиной грипп", скончались 17 человек.

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