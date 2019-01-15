Грузия потратит на борьбу с гриппом около 4 млн долларов

Тбилиси. 15 января. REPORT.AZ/ Обострение в Грузии сезонного гриппа обойдется правительству примерно в 10 млн лари (более 3,7 млн долларов).

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, на бесплатную выдачу населению лекарственного препарата "Тамифлу" дополнительно будет потрачен 1 млн лари: "На вакцинацию будет потрачено примерно 700 тыс. лари".

Министр отметил, что за последние две недели в стране зафиксирован спад в заражении гриппом: "Хотя наблюдается тенденция снижения, мы продолжаем наши усилия. Переход некоторых больниц на 24-часовой режим работы сильно повлиял на сокращение случаев заражения".

Отметим, что по сей день в Грузии от вируса A (H1N1), именуемого "свиной грипп", скончались 17 человек.