Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Генпрокуратура: Азербайджанский военнослужащий задержан на территории Армении

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 19:13
    Генпрокуратура: Азербайджанский военнослужащий задержан на территории Армении

    В ходе расследования Генпрокуратуры Азербайджана было установлено, что ранее пропавший в районе Лачына азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев находится на территории Армении.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, военный, проходивший срочную военную службу в одной из частей Лачынского района Азербайджана, самовольно покинул часть и был задержан соотвествующими органами Армении.

    Отметим, что 26 сентября 2026 года Насими Мусаев ушел с места службы, не сообщив о своем местонахождении. Соответствующими силами Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям были начаты его поиски.

    Военная прокуратура Азербайджана в результате расследования установила, что он самовольно покинул воинскую часть. Следственным управлением Военной прокуратуры возбуждено уголовное дело, расследование по факту продолжается.

    В настоящее время соответствующие государственные органы Азербайджана поддерживают контакты с армянской стороной для выяснения всех обстоятельств произошедшего и деталей задержания Н.Мусаева.

    Дополнительная информация о ходе и результатах расследования по уголовному делу будет предоставлена позднее.

    Генеральная прокуратура Азербайджана
    Baş Prokurorluq: Hərbi qulluqçumuz Ermənistan ərazisində saxlanılıb
    Prosecutor General's Office: Azerbaijani serviceman detained in Armenia
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:13

    Гарибабади: Вашингтон должен в первую очередь нести ответственность за ядерное разоружение

    В регионе
    20:03
    Фото

    Лига наций УЕФА: Начался матч Азербайджан - Лихтенштейн

    Футбол
    19:54

    Bloomberg: РФ и Украина проведут новые переговоры о прекращении огня в Черном море

    Другие страны
    19:43

    США выделят Египту $320 млн военной помощи вне условий о соблюдении прав человека

    Другие страны
    19:42

    Мухтар Бабаев поблагодарил посла Японии за вклад в развитие сотрудничества

    Внешняя политика
    19:29
    Фото

    Участники медиафорума СВМДА ознакомились с Центром Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    19:15

    Эльшад Джабраилов: В домах торжеств необходимо соблюдать требования продбезопасности

    Здоровье
    19:15

    АПБА: Дом торжеств в Кюрдамире закрыт после массового отравления

    Происшествия
    19:13

    Генпрокуратура: Азербайджанский военнослужащий задержан на территории Армении

    Происшествия
    Лента новостей