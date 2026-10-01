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    Baş Prokurorluq: Hərbi qulluqçumuz Ermənistan ərazisində saxlanılıb

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2026
    • 19:04
    Baş Prokurorluq: Hərbi qulluqçumuz Ermənistan ərazisində saxlanılıb

    Laçın istiqamətində Azərbaycanın hərbi qulluqçusunun itkin düşməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bəzi sosial media səhifələrində Azərbaycanın Laçın rayonu istiqamətində yerləşən hərbi hissələrdən birində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçən Musayev Nəsimi Rasim oğlunun itkin düşməsi barədə məlumatlar yayılıb:

    "Bildiririk ki, 26 sentyabr 2026-cı il tarixində Nəsimi Musayevin xidmət yerində olmaması və olduğu yerin müəyyən edilməməsi ilə əlaqədar onun axtarışına başlanılıb, Müdafiə Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qüvvələri tərəfindən zəruri axtarış tədbirləri həyata keçirilib.

    Bununla yanaşı, hadisənin araşdırılması məqsədilə Hərbi Prokurorluqda müvafiq araşdırma aparılıb və Nəsimi Musayevin hərbi hissəni özbaşına tərk etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib".

    Qeyd edilib ki, araşdırma zamanı toplanmış materiallar əsasında Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun İstintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda iş üzrə zəruri istintaq və digər prosessual hərəkətlər davam etdirilir.

    "Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Nəsimi Musayevin Ermənistan ərazisində olduğu və həmin ölkənin aidiyyəti orqanları tərəfindən saxlanıldığı müəyyən olunub.

    Hazırda Nəsimi Musayevin Ermənistan ərazisində olması, saxlanılması, habelə hadisənin digər hallarının aydınlaşdırılması məqsədilə Azərbaycanın aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən qarşı tərəfin müvafiq qurumları ilə zəruri təmaslar davam etdirilir.

    Cinayət işi üzrə istintaqın gedişi və nəticələri barədə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək", - məlumatda vurğulanıb.

    Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Cinayət işi
    Генпрокуратура: Азербайджанский военнослужащий задержан на территории Армении
    Prosecutor General's Office: Criminal case opened over missing serviceman in Lachin direction
    MiniBoss
    MiniBoss

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