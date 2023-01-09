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Движение автомобилей на Агсуинском перевале приостановлено

Движение автомобилей на Агсуинском перевале приостановлено Сильный снегопад за прошедшие два дня создал трудности в движении транспорта на дорогах Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала и Баку-Шамахы-Евлах.
Происшествия
9 января 2023 г. 14:31
Движение автомобилей на Агсуинском перевале приостановлено

Сильный снегопад за прошедшие два дня создал трудности в движении транспорта на дорогах Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала и Баку-Шамахы-Евлах.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, движение автомобилей по указанным магистралям полностью ограничено.

Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел из-за обледенения дорог и в целях безопасности не допускают движение грузовых автомобилей и транспортных средств, не имеющих зимних шин, по дороге Исмаиллы-Муганлы-Шамахы в направлении Баку. В качестве альтернативы водителям рекомендуется использовать дорогу Исмаиллы-Гарамарьям-Агсу-Гейчай-Кюрдамир-Баку.

Автомагистрали, проходящие по территории Гобустанского, Шамахинского, Габалинского и Агсуинского районов, также покрыты снегом, что затрудняет движение автомобилей.

На Агсуинском перевале и на дороге Исмаиллы-Лахыдж-Демирчи-Пиргулу-Шамахы движение транспорта приостановлено из-за снега и обледенения. На этих дорогах выпало около 10-15 сантиметров снега.

В настоящее время работы по расчистке дорог идут медленными темпами из-за сильного снегопада.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğsu aşırımında avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub - YENİLƏNİB

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