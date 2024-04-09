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Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

Дорожная полиция обратилась к велосипедистам В Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) призвали велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения.
Происшествия
9 апреля 2024 г. 18:37
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

В Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) призвали велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

В ведомстве отметили, что одной из основных причин ДТП с участием велосипедистов является несоблюдение правил безопасности при использовании данного вида транспорта.

"Не стоит забывать, что велосипедисты одни из самых незащищенных участников дорожного движения. Согласно требованиям законодательства, велосипедисты должны двигаться по специальным велодорожкам, а при их отсутствии - по боковой части автомобильной дороги или проезжей части улицы, не перевозить грузы и пассажиров, а велосипед должен быть технически исправным и правильно оборудованным. Велосипедисты должны использовать защитные шлемы, знать и соблюдать правила дорожного движения, позаботиться о том, чтобы другие участники дорожного движения могли их отчетливо видеть в темное время суток или в условиях ограниченной видимости", - отметили в Главном управлении дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi velosipedçilərə çağırış edib

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