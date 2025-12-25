Дочь Национального героя Кшнякина: Отец хотел встретить Новый год с нами

Вечерами мы всей семьей собирались за чайным столом, и отец рассказывал нам о своих полетах.

Как сообщает Report, об этом сегодня во II Аллее почетного захоронения рассказала Анастасия Кшнякина, дочь Национального героя Азербайджана Игоря Кшнякина.

"Отец узнал о полете в Грозный всего за день до вылета. Он сказал, что сразу после прилета вернется домой. Ведь он очень хотел встретить Новый год вместе с нами. Это был его самый любимый праздник. Но он так и не вернулся", - рассказала Анастасия.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к городу Грозный самолет подвергся атаке системы российской ПВО "Панцирь-С".

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.