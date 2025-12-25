İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 10:04
    Milli Qəhrəman Kşnyakinin qızı: Atam Yeni ili bizimlə qeyd etmək istəyirdi

    Axşamlar evdə birgə çay süfrəsi arxasında oturardıq və atam bizə uçuşlarından danışardı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu bu gün II Fəxri xiyabanda Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin qızı Anastasiya Kşnyakina deyib.

    "Atam uçuş olmazdan bir gün əvvəl Qroznıya uçacağını bilib. Dedi ki, uçuşu bitirən kimi evə qayıdacaq. Çünki Yeni ili bizimlə qeyd etmək istəyirdi. Bu, onun ən sevimli bayramı idi. Ancaq o, gəlmədi".

    Milli Qəhrəman İqor Kşnyakin AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Дочь Национального героя Кшнякина: Отец хотел встретить Новый год с нами
    National Hero's daughter recalls last conversation before fatal AZAL flight

