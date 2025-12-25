Milli Qəhrəman Kşnyakinin qızı: Atam Yeni ili bizimlə qeyd etmək istəyirdi
Hadisə
- 25 dekabr, 2025
- 10:04
Axşamlar evdə birgə çay süfrəsi arxasında oturardıq və atam bizə uçuşlarından danışardı.
"Report" xəbər verir ki, bunu bu gün II Fəxri xiyabanda Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin qızı Anastasiya Kşnyakina deyib.
"Atam uçuş olmazdan bir gün əvvəl Qroznıya uçacağını bilib. Dedi ki, uçuşu bitirən kimi evə qayıdacaq. Çünki Yeni ili bizimlə qeyd etmək istəyirdi. Bu, onun ən sevimli bayramı idi. Ancaq o, gəlmədi".
