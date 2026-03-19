    Делегация военной полиции Азербайджана посетила Болгарию для обмена опытом

    • 19 марта, 2026
    • 15:21
    Делегация военной полиции Азербайджана посетила Болгарию для обмена опытом

    Группа представителей Управления военной полиции Министерства обороны Азербайджана во главе с генерал-майором Эльгюном Алиевым посетила Софию в рамках программы развития двусторонних связей с Болгарией.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В рамках визита делегация во главе с заместителем начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны – начальником Управления военной полиции генерал-майором Эльгюном Алиевым посетила административные здания Управления военной полиции Министерства обороны Болгарии и Регионального подразделения военной полиции, а также подробно ознакомилась с организацией структур военной полиции, механизмами управления и особенностями повседневной служебной деятельности.

    Также были представлены презентации о задачах, возложенных на военную полицию Болгарии в мирное и военное время, а также о деятельности, осуществляемой в рамках НАТО.

    На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества в сфере военной полиции и перспективы его развития, а также проведен широкий обмен мнениями по другим вопросам. Особое внимание было уделено взаимному обмену опытом и повышению профессиональной подготовки, а также расширению возможностей совместной деятельности.

    Визит имеет важное значение с точки зрения расширения сотрудничества между двумя странами в сфере деятельности военной полиции и дальнейшего развития связей в области безопасности.

    Североатлантический альянс (НАТО) Министерство обороны Азербайджана Эльгюн Алиев Управление военной полиции Министерство обороны Болгарии
    15:28

    У Коморских островов затонуло судно с мигрантами, погибло около 20 человек

    15:21
    Делегация военной полиции Азербайджана посетила Болгарию для обмена опытом

    15:15

    В Сумгайыте изъято более 34 кг наркотиков в ходе серии спецопераций

    15:15

    ООН переходит к более точечной и стратегической модели сотрудничества с Азербайджаном

    15:13

    Рютте: Союзники по НАТО поддерживают шаги США для сдерживания военного потенциала Ирана

    15:07

    В Азербайджане выявили опасный вирус в саженцах из Турции

    15:05

    Макрон призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

    15:01

    Эстония вызвала российского дипломата после инцидента с истребителем Су-30

    14:58

    Иран заявил об ударе по зданию Министерства нацбезопасности Израиля

