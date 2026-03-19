Делегация военной полиции Азербайджана посетила Болгарию для обмена опытом

Группа представителей Управления военной полиции Министерства обороны Азербайджана во главе с генерал-майором Эльгюном Алиевым посетила Софию в рамках программы развития двусторонних связей с Болгарией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита делегация во главе с заместителем начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны – начальником Управления военной полиции генерал-майором Эльгюном Алиевым посетила административные здания Управления военной полиции Министерства обороны Болгарии и Регионального подразделения военной полиции, а также подробно ознакомилась с организацией структур военной полиции, механизмами управления и особенностями повседневной служебной деятельности.

Также были представлены презентации о задачах, возложенных на военную полицию Болгарии в мирное и военное время, а также о деятельности, осуществляемой в рамках НАТО.

На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества в сфере военной полиции и перспективы его развития, а также проведен широкий обмен мнениями по другим вопросам. Особое внимание было уделено взаимному обмену опытом и повышению профессиональной подготовки, а также расширению возможностей совместной деятельности.

Визит имеет важное значение с точки зрения расширения сотрудничества между двумя странами в сфере деятельности военной полиции и дальнейшего развития связей в области безопасности.