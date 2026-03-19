İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan və Bolqarıstanın hərbi polislərinin əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Hadisə
    • 19 mart, 2026
    • 14:13
    Azərbaycan və Bolqarıstanın hərbi polislərinin əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Azərbaycan hərbi polisinin nümayəndə heyətinin Bolqarıstana səfəri çərçivəsində hər iki ölkənin hərbi polislərinin əməkdaşlığı müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin Hərbi Polis İdarəsinin bir qrup nümayəndə heyəti Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərinə səfər edib.

    Səfər çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsi rəisinin müavini - Hərbi Polis İdarəsinin rəisi general-mayor Elgün Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bolqarıstan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsinin və Regional Hərbi Polis Bölməsinin inzibati binalarını ziyarət edib, hərbi polis strukturlarının təşkili, idarəetmə mexanizmləri və gündəlik xidməti fəaliyyətin xüsusiyyətləri ilə yaxından tanış olub.

    Həmçinin Bolqarıstan hərbi polisinin sülh və müharibə dövründə üzərinə düşən vəzifələr, NATO çərçivəsində yerinə yetirdiyi fəaliyyətlər barədə təqdimatlar verilib.

    Görüşdə hərbi polis sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, həmçinin digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin və peşəkar hazırlığın artırılması, eləcə də birgə fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi məsələləri xüsusi vurğulanıb.

    Səfər iki ölkə arasında hərbi polisin fəaliyyətləri sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və təhlükəsizlik sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) hərbi polis Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)

