Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке организации теракта в синагоге

    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 19:32
    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке организации теракта в синагоге

    В Азербайджане завершилось судебное разбирательство по делу Абдуллы Алиева, обвинявшегося в попытке совершения теракта в одной из синагог Баку.

    Как сообщает Report, Бакинский суд по тяжким преступлениям признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы.

    Адвокат обвиняемого просил оправдать подзащитного, однако суд не удовлетворил ходатайство. По приговору суда Абдулла Алиев будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима. В последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном.

    Напомним, 18-летний житель Сумгайыта Абдулла Алиев был задержан в ходе спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана. Согласно материалам уголовного дела, он был связан с террористической группировкой "ИГИЛ-Хорасан". Молодой человек присягнул на верность лидеру организации, известному под кличкой Абу Радд, после чего начал подготовку к теракту.

    28 декабря 2024 года Алиев на автомобиле KIA подъехал к синагоге горских евреев в Баку на улице Алимардан-бека Топчубашова. Он намеревался забросать здание "коктейлями Молотова" и ворваться внутрь с холодным оружием. Однако сотрудники СГБ остановили его в момент подготовки к нападению.

    При задержании у Алиева изъяли три бутылки с зажигательной смесью, топор, два ножа и другие опасные предметы.

    Действия обвиняемого квалифицированы по статьям 28, 214.2.1; 28, 214.2.3; 28, 214.2.6 и 218.2 УК АР.

    Sinaqoqa qarşı terror aktı həyata keçirməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

    Последние новости

    20:07

    Армения планирует обсудить с РФ сотрудничество в рамках "Маршрута Трампа"

    Внешняя политика
    19:59
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество в пенитенциарной сфере

    Внешняя политика
    19:50

    Для представителей СМИ стартовали семинары "Применение ИИ в медиа"

    Медиа
    19:43

    Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

    Другие страны
    19:39

    Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны

    Другие страны
    19:32

    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке организации теракта в синагоге

    Происшествия
    19:31

    Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    19:26

    В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

    В регионе
    19:14

    В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

    Другие страны
    Лента новостей