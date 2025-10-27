Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке организации теракта в синагоге

В Азербайджане завершилось судебное разбирательство по делу Абдуллы Алиева, обвинявшегося в попытке совершения теракта в одной из синагог Баку.

Как сообщает Report, Бакинский суд по тяжким преступлениям признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Адвокат обвиняемого просил оправдать подзащитного, однако суд не удовлетворил ходатайство. По приговору суда Абдулла Алиев будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима. В последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, 18-летний житель Сумгайыта Абдулла Алиев был задержан в ходе спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана. Согласно материалам уголовного дела, он был связан с террористической группировкой "ИГИЛ-Хорасан". Молодой человек присягнул на верность лидеру организации, известному под кличкой Абу Радд, после чего начал подготовку к теракту.

28 декабря 2024 года Алиев на автомобиле KIA подъехал к синагоге горских евреев в Баку на улице Алимардан-бека Топчубашова. Он намеревался забросать здание "коктейлями Молотова" и ворваться внутрь с холодным оружием. Однако сотрудники СГБ остановили его в момент подготовки к нападению.

При задержании у Алиева изъяли три бутылки с зажигательной смесью, топор, два ножа и другие опасные предметы.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям 28, 214.2.1; 28, 214.2.3; 28, 214.2.6 и 218.2 УК АР.