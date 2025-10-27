İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sinaqoqa qarşı terror aktı həyata keçirməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 19:09
    Sinaqoqa qarşı terror aktı həyata keçirməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

    Azərbaycanda terrorçuluq etməyə cəhddə təqsirləndirilən Abdulla Əliyevin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, oktyabrın 27-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Aygün Qurbanovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini məhkəmədən xahiş edib.

    Təqsirləndirilən Abdulla Əliyev son sözündə əməlindən peşman olduğunu söyləyib.

    Vəkilin vəsatət təmin olunmayıb və hökm oxunub.

    Hökmə əsasən, Abdulla Əliyev 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkəcək.

    Qeyd edək ki, Abdulla Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 28, 214.2.1 (terrorçuluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədildikdə), 28, 214.2.3 (terrorçuluq, odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə), 28, 214.2.6 (terrorçuluq, dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində törədildikdə), 218.2-ci (cinayətkar birlikdə (təşkilatda), habelə mütəşəkkil dəstələrin təşkilatçılarının, rəhbərlərinin və ya sair nümayəndələrinin birliyində iştirak etmə) maddələri ilə təqsirləndirilir.

    Məlumata görə, o, yəhudi sinaqoquna "Molotov kokteyli" ilə hücum planlaşdırdığı zaman DTX-nin peşəkarlığı sayəsində cinayət başında saxlanılıb.

    Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində yaşayan və "İŞİD Xorasan" terror təşkilatına bağlılığı olan 18 yaşlı Abdulla Əliyev Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən "Bakı Dağ Yəhudiləri Sinaqoqu"na qarşı genişmiqyaslı terror aktı həyata keçirməyə hazırlaşıb.

    Abdulla Əliyevin "Abu Radd" ləqəbli terror liderinə beyət edərək terrorçu fəaliyyətlərə başladığı bildirilib. Belə ki, 28 dekabr 2024-cü il tarixində Abdulla Əliyev "KİA" markalı avtomobili ilə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Əlimərdan bəy Topçubaşov küçəsində yerləşən yəhudi sinaqoquna yaxınlaşıb. O, avtomobilindən çıxardığı 3 ədəd "Molotov kokteyli" və digər silahlarla içəriyə daxil olmağa cəhd edib. Amma DTX əməkdaşları onu bu əməli gerçəkləşdirə bilmədən dayandırıblar.

    Əməliyyat zamanı Abdulla Əliyevin üzərindən və avtomobilindən 1 ədəd balta, 2 bıçaq və yandırıcı-partlayıcı vasitələr aşkar edilərək götürülüb.

    Onun mobil telefonunda "SimpleX" ani mesajlaşma tətbiqi vasitəsilə yaratdığı "KHALIFATUL MUSLİMUN" adlı qrup aşkarlanıb. Təqsirləndirilən şəxsin "İŞİD Xorasan"ın liderlərindən biri ilə təmasda olduğu və təlimat aldığı da müəyyən edilib.

    Məhkəmə hökm Sinaqoq Terror aktı
    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке теракта у синагоги

    Son xəbərlər

    19:25

    "İmişli"nin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    19:17
    Foto

    "Süni intellektin mediada tətbiqi" mövzusunda seminarlara başlanılıb

    Media
    19:09

    Sinaqoqa qarşı terror aktı həyata keçirməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    19:08
    Foto

    Azərbaycanla Keniya penitensiar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:44

    İsrail Qəzzada Türkiyə sülhməramlılarının yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Digər ölkələr
    18:36
    Foto

    IJF Azərbaycanın 2026-cı il dünya çempionatını qəbul edəcəyi barədə məqalə yayımlayıb

    Fərdi
    18:15

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib

    Futbol
    18:11

    İqtisadiyyat naziri: "Ermənistan Azərbaycandan mal idxalında maraqlıdır"

    Biznes
    18:11

    Azərbaycanda daha iki müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti