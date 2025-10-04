Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджанец погиб от удара российского дрона в Украине

    Происшествия
    • 04 октября, 2025
    • 11:01
    Азербайджанец погиб от удара российского дрона в Украине

    Житель города Константиновка Донецкой области Украины азербайджанского происхождения, уроженец Хачмазского района Аббасов Музаффар Сабир оглу 1968 года рождения погиб в результате удара российского дрона.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дрон поразил личный автомобиль М.Аббасова во время движения.

    Его тело будет предано земле в Азербайджане.

    М.Аббасов являлся гражданином Украины и проживал в Константиновке.

    Отметим, что Константиновка в настоящее время является зоной активных боевых действий.

