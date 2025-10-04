Азербайджанец погиб от удара российского дрона в Украине
Житель города Константиновка Донецкой области Украины азербайджанского происхождения, уроженец Хачмазского района Аббасов Музаффар Сабир оглу 1968 года рождения погиб в результате удара российского дрона.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дрон поразил личный автомобиль М.Аббасова во время движения.
Его тело будет предано земле в Азербайджане.
М.Аббасов являлся гражданином Украины и проживал в Константиновке.
Отметим, что Константиновка в настоящее время является зоной активных боевых действий.
