Russian drone strike kills Azerbaijani-origin civilian in Ukraine
Incident
- 04 October, 2025
- 11:29
A Ukrainian citizen of Azerbaijani origin was killed in a Russian drone strike in the city of Kostiantynivka, Donetsk region, Report informs.
Muzaffar Abbasov, born in 1968 and originally from Khachmaz, Azerbaijan, was hit by a drone while driving his personal vehicle.
His body has been sent to Azerbaijan for burial.
Abbasov had been living in Kostiantynivka, a city currently located in an active combat zone.
