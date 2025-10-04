Ilham Aliyev 3rd CIS Games European Political Community Summit
    Ilham Aliyev 3rd CIS Games European Political Community Summit

    Russian drone strike kills Azerbaijani-origin civilian in Ukraine

    Incident
    • 04 October, 2025
    • 11:29
    Russian drone strike kills Azerbaijani-origin civilian in Ukraine

    A Ukrainian citizen of Azerbaijani origin was killed in a Russian drone strike in the city of Kostiantynivka, Donetsk region, Report informs.

    Muzaffar Abbasov, born in 1968 and originally from Khachmaz, Azerbaijan, was hit by a drone while driving his personal vehicle.

    His body has been sent to Azerbaijan for burial.

    Abbasov had been living in Kostiantynivka, a city currently located in an active combat zone.

    Azerbaijani origin Ukraine Kostiantynivka Donetsk drone strike
    Photo
    Ukraynada azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak olub
    Photo
    Азербайджанец погиб от удара российского дрона в Украине

    Latest News

    12:09

    Israeli negotiation team said ordered to prepare to depart for hostage-truce talks

    Other countries
    11:51

    CBA: Construction sector's GDP share in Azerbaijan rises to 6.3%

    Finance
    11:41

    Deputy minister: UNESCO data says literacy rate in Azerbaijan is close to 100%

    Education and science
    11:29
    Photo

    Russian drone strike kills Azerbaijani-origin civilian in Ukraine

    Incident
    11:20

    Foundation of high-altitude wind power plant laid in Azerbaijan's Kalbajar

    Energy
    11:11
    Photo

    Eleven gazelles released into newly established Akhar-Bakhar National Park in Azerbaijan

    Ecology
    11:03

    Sanae Takaichi set to become Japan's first female prime minister

    Other countries
    10:45

    Russian strike hits energy sites in Ukraine's Chernihiv region

    Other countries
    10:30

    US official: Azerbaijan plays key role in Trans-Caspian corridor

    Foreign policy
    All News Feed