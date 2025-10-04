İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Ukraynada azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak olub

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 10:49
    Ukraynada azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak olub

    Donetsk vilayətinin Konstantinovka şəhərinin azərbaycanəsilli sakini, əslən Xaçmaz şəhərindən olan, 1968-ci il təvəllüdlü Abbasov Müzəffər Sabir oğlu Rusiyanın dron zərbəsi nəticəsində həlak olub.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, dron M.Abbasov şəxsi avtomobilində gedərkən onun üzərinə düşüb.

    Onun nəşi dəfn üçün Azərbaycana göndərilib.

    M.Abbasov Ukrayna vətəndaşı olub, Konstantinovkada yaşayıb.

    Qeyd edək ki, Konstantinovka şəhəri hazırda aktiv döyüş əməliyyatları zonasıdır.

    Азербайджанец погиб от удара российского дрона в Украине
    Russian drone strike kills Azerbaijani-origin civilian in Ukraine

