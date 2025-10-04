Ukraynada azərbaycanlı dron hücumu nəticəsində həlak olub
Hadisə
- 04 oktyabr, 2025
- 10:49
Donetsk vilayətinin Konstantinovka şəhərinin azərbaycanəsilli sakini, əslən Xaçmaz şəhərindən olan, 1968-ci il təvəllüdlü Abbasov Müzəffər Sabir oğlu Rusiyanın dron zərbəsi nəticəsində həlak olub.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, dron M.Abbasov şəxsi avtomobilində gedərkən onun üzərinə düşüb.
Onun nəşi dəfn üçün Azərbaycana göndərilib.
M.Abbasov Ukrayna vətəndaşı olub, Konstantinovkada yaşayıb.
Qeyd edək ki, Konstantinovka şəhəri hazırda aktiv döyüş əməliyyatları zonasıdır.
