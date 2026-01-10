İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    PUA qalıqları Volqoqrad vilayətindəki neft bazasında yanğına səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 07:47
    PUA qalıqları Volqoqrad vilayətindəki neft bazasında yanğına səbəb olub

    Rusiyanın Oktyabrski rayonunda PUA qalıqlarının düşməsi nəticəsində neft bazasında yanğın qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Volqoqrad vilayətinin qubernatoru Andrey Boçarov öz "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    Qubernatorun sözlərinə görə, yerli məktəbdə müvəqqəti yerləşdirmə məntəqəsi hazır vəziyyətə gətirilib. Bu, yanğın ocağına yaxın evlərin sakinlərinin təxliyə edilməsi zərurəti yaranacağı təqdirdə lazımdır.

    Məlumata əsasən, yanğınsöndürənlər və operativ xidmətlər, həmçinin bələdiyyə qurumunun əməkdaşları hadisə yerində işləyirlər.

    Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

