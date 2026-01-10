Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области
Другие страны
- 10 января, 2026
- 07:33
В Октябрьском районе РФ в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
По словам губернатора области, в местной школе привели в готовность пунк временного размещения. Это необходимо на случай эвакуации жителей ближних к очагу возгорания домов.
Согласно сообщению, пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента.
Последние новости
07:33
Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской областиДругие страны
06:55
Южная Корея опровергла заявления о проникновении беспилотников на территорию КНДР - ОБНОВЛЕНОДругие страны
06:52
В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиковВ регионе
06:39
В США обсуждают возможное проведение ядерных испытанийДругие страны
05:38
В ДТП с участием около 30 автомобилей в Южной Корее погибли не менее четырех человекДругие страны
05:06
Родригес: Венесуэла и США изучают возможности открытия посольствДругие страны
04:27
Фото
Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот представителю МИД МексикиВнешняя политика
03:59
Британия потратит 200 млн фунтов на подготовку военного контингента к отправке в УкраинуДругие страны
02:42