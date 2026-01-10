Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

    • 10 января, 2026
    • 07:33
    Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

    В Октябрьском районе РФ в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора области, в местной школе привели в готовность пунк временного размещения. Это необходимо на случай эвакуации жителей ближних к очагу возгорания домов.

    Согласно сообщению, пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента.

    дроны налет беспилотников Волгоградская область Андрей Бочаров эвакуация

