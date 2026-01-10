Обломки дрона привели к пожару на нефтебазе в Волгоградской области

В Октябрьском районе РФ в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По словам губернатора области, в местной школе привели в готовность пунк временного размещения. Это необходимо на случай эвакуации жителей ближних к очагу возгорания домов.

Согласно сообщению, пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента.