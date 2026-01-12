Азербайджан и Палестина обсудили сотрудничество в сфере борьбы с ЧС
- 12 января, 2026
- 14:28
Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Палестины в Азербайджане Ахмедом Метани.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Палестиной, основанные на взаимном уважении и дружбе, развиваются по восходящей линии.
Гейдаров предоставил послу информацию о работе, проводимой в Азербайджане по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе о структуре и деятельности МЧС.
Выразив благодарность за встречу, посол рассказал о перспективах развития отношений сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями и заявил, что не пожалеет усилий в этом направлении.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.