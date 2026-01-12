Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Палестина обсудили сотрудничество в сфере борьбы с ЧС

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 14:28
    Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Палестины в Азербайджане Ахмедом Метани.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Палестиной, основанные на взаимном уважении и дружбе, развиваются по восходящей линии.

    Гейдаров предоставил послу информацию о работе, проводимой в Азербайджане по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе о структуре и деятельности МЧС.

    Выразив благодарность за встречу, посол рассказал о перспективах развития отношений сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями и заявил, что не пожалеет усилий в этом направлении.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Azərbaycan və Fələstinin fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edilib

