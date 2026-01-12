Азербайджан и Палестина обсудили сотрудничество в сфере борьбы с ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Палестины в Азербайджане Ахмедом Метани.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Палестиной, основанные на взаимном уважении и дружбе, развиваются по восходящей линии.

Гейдаров предоставил послу информацию о работе, проводимой в Азербайджане по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том числе о структуре и деятельности МЧС.

Выразив благодарность за встречу, посол рассказал о перспективах развития отношений сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями и заявил, что не пожалеет усилий в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.