    Azərbaycan və Fələstinin fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 14:13
    Azərbaycan və Fələstinin fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Fələstinin Azərbaycandakl fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əhməd Metani ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qonağı səmimi salamlayan nazir K.Heydərov Azərbaycan ilə Fələstin arasında qarşılıqlı hörmətə və dostluğa əsaslanan münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini xatırladıb.

    Azərbaycanda fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə görülən işlər, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu və fəaliyyəti barədə səfirə ətraflı məlumat verən K.Heydərov, ötən il Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 58-ci və Baş Assambleyasının 3-cü növbədənkənar sessiyaları çərçivəsində Fələstin Dövlətinin mülki müdafiə üzrə baş direktoru Əkrəm Tavabta ilə görüşünün uyğun qurumlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində məhsuldar keçdiyini vurğulayıb.

    Səmimi görüşə görə təşəkkürünü bildirən Fələstin Dövlətinin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əhməd Metani iki ölkənin fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində uyğun qurumlarının əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf perspektivlərindən danışıb, bu istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

