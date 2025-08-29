Азербайджан экстрадировал гражданку Узбекистана
Происшествия
- 29 августа, 2025
- 17:47
Азербайджан экстрадировал гражданку Узбекистана, задержанную на территории страны по обвинению в мошенничестве.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Задержанная Бурхонова Гульноза Рахматуллаевна (1987 г.р.) была объявлена в международный розыск в связи с обвинениями в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и подделкой официальных документов. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста.
Запрос Генпрокуратуры Узбекистана о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности был удовлетворен Генпрокуратурой Азербайджана.
