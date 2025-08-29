    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Азербайджан экстрадировал гражданку Узбекистана

    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 17:47
    Азербайджан экстрадировал гражданку Узбекистана

    Азербайджан экстрадировал гражданку Узбекистана, задержанную на территории страны по обвинению в мошенничестве. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

    Задержанная Бурхонова Гульноза Рахматуллаевна (1987 г.р.) была объявлена в международный розыск в связи с обвинениями в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и подделкой официальных документов. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Запрос Генпрокуратуры Узбекистана о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности был удовлетворен Генпрокуратурой Азербайджана.

    Азербайджан   экстрадиция   Узбекистан   мошенничество  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей