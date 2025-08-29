    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Hadisə
    • 29 avqust, 2025
    • 17:30
    Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Özbəkistan vətəndaşı 1987-ci il təvəllüdlü Burxonova Gulnoza Raxmatullaevnanın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün verilməsinə dair həmin dövlətin Baş Prokurorluğunun vəsatəti Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən təmin edilib.

    Özbəkistanda dələduzluq və rəsmi sənədləri saxtalaşdırma cinayətlərinin törədilməsində təqsirləndirilərək, dövlətlərarası axtarışa verilmiş G.R.Burxonova Azərbaycanda müəyyən edilərək saxlanılıb, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Baş Prokurorluq   Özbəkistan   ekstradisiya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан экстрадировал гражданку Узбекистана

