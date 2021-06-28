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Авария в Уджаре, есть погибший и раненые

Авария в Уджаре, есть погибший и раненые В Уджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Происшествия
28 июня 2021 г. 02:16
Авария в Уджаре, есть погибший и раненые

В Уджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в ночные часы на участке автомагистрали Баку-Газах на территории Уджарского района.

Автомобиль Opel, управляемый Эльчином Джалиловым, столкнулся с грузовиком "КамАЗ", за рулем которого находился житель Габалинского района Хикмят Агаев 1972 года рождения.

В результате Э.Джалилов погиб, а трое его пассажиров – 2-летний Ильяс Эльчин оглу Джалилов, 45-летний Заур Балай оглу Халилов и 31-летняя Айсель Балай гызы Джалилова с многочисленными телесными повреждениями были доставлены в Центральную больницу Уджарского района.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda baş verən ağır yol qəzasında sürücü ölüb, ailə üzvləri xəsarət alıb

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