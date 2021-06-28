Авария в Уджаре, есть погибший и раненые

В Уджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Уджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в ночные часы на участке автомагистрали Баку-Газах на территории Уджарского района.

Автомобиль Opel, управляемый Эльчином Джалиловым, столкнулся с грузовиком "КамАЗ", за рулем которого находился житель Габалинского района Хикмят Агаев 1972 года рождения.

В результате Э.Джалилов погиб, а трое его пассажиров – 2-летний Ильяс Эльчин оглу Джалилов, 45-летний Заур Балай оглу Халилов и 31-летняя Айсель Балай гызы Джалилова с многочисленными телесными повреждениями были доставлены в Центральную больницу Уджарского района.

По факту ведется расследование.