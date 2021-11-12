Авария в Хачмазе, пострадали члены одной семьи

В Хачмазском районе произошло еще одно тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Хачмазском районе произошло еще одно тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на автотрассе Гяндоб-Губа-Шелковый путь.

Так, в результате столкновения двух автомобилей пострадали три жителя поселка Ени Хаят: Тайяра Шихсаид гызы Улубекова, 1961 года рождения, Роман Юзбек оглы Улубеков, 1987 года рождения и Эльнур Юзбек оглы Улубеков, 1997 года рождения.

Все они с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

Отметим, что семья Улубековых ехала навестить родственников, пострадавших несколько часов назад при ДТП в Хачмазе.

Напомним, что предыдущая авария произошла на дороге из села Гусарчай в поселок Ени Хаят, где в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.