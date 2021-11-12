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Тяжелое ДТП в Хачмазе, пострадали шесть человек

Тяжелое ДТП в Хачмазе, пострадали шесть человек В Хачмазском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
12 ноября 2021 г. 02:19
Тяжелое ДТП в Хачмазе, пострадали шесть человек

В Хачмазском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован в поселке Ени Хаят.

Так, на дороге из села Гусарчай в поселок Ени Хаят, в результате столкновения двух автомобилей пострадали 6 человек: Садиев Нурлан Надир оглы, 2001 года рождения, Хасанов Эмин Гасым оглы, 2000 года рождения, Рустамов Джамаладдин Тофиг оглы, 1994 года рождения, Хасратов Сяркар Шуджааддин оглы, 1973 года рождения, Сяркарова Нателла Наги гызы, 1977 года рождения и Кикуладзе Байрам Сарвар оглы с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda ağır yol qəzasında 6 nəfər xəsarət alıb

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