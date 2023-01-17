Тяжелое ДТП в Газахе, пострадало 7 человек

В Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого есть пострадавшие.

В Газахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро "Report", на территории села Кемерли Газахского района водитель микроавтобуса "ГАЗель", чтобы избежать столкновения с легковой машиной, потерял управление и вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали - Ахмедов Самед (2005 года рождения), Ленанов Эльчин (2005), Гасанова Ульвия (2001), Хакимова Джамаля (1998), Рагимова Шафига (2004), Мамедова Солмаз (2006) и Мурадова Нурлана (2002).

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Газахского района.

По факту ведется расследование.