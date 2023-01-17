О нас

Тяжелое ДТП в Газахе, пострадало 7 человек

Тяжелое ДТП в Газахе, пострадало 7 человек В Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого есть пострадавшие.
Происшествия
17 января 2023 г. 22:48
Тяжелое ДТП в Газахе, пострадало 7 человек

В Газахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро "Report", на территории села Кемерли Газахского района водитель микроавтобуса "ГАЗель", чтобы избежать столкновения с легковой машиной, потерял управление и вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали - Ахмедов Самед (2005 года рождения), Ленанов Эльчин (2005), Гасанова Ульвия (2001), Хакимова Джамаля (1998), Рагимова Шафига (2004), Мамедова Солмаз (2006) и Мурадова Нурлана (2002).

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Газахского района.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxda mikroavtobus qəzaya uğrayıb, 7 nəfər xəsarət alıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi