Тяжелое ДТП в Газахе, пострадало 7 человек

В Газахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро "Report", на территории села Кемерли Газахского района водитель микроавтобуса "ГАЗель", чтобы избежать столкновения с легковой машиной, потерял управление и вылетел в кювет.
В результате ДТП пострадали - Ахмедов Самед (2005 года рождения), Ленанов Эльчин (2005), Гасанова Ульвия (2001), Хакимова Джамаля (1998), Рагимова Шафига (2004), Мамедова Солмаз (2006) и Мурадова Нурлана (2002).
Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Газахского района.
По факту ведется расследование.