Апелляционная жалоба задержанного за нардаранские события не была удовлетворена

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из решения Насиминского районного суда по поводу продления срока меры пресечения - ареста, избранной в отношении задержанного в связи с нардаранскими событиями Нахида Гахраманова.

Об этом Report сообщил адвокат Н.Гахраманова Бахтияр Гаджиев.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова было объявлено решение суда, согласно которому апелляционная жалоба Н.Гахраманова не была удовлетворена. Вынесенное Насиминским районным судом решение оставлено в силе.

Напомним, что 20 сентября решением Насиминского районного суда в отношении Н.Гахраманова была избрана мера пресечения - арест сроком на 3 месяца.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В результате операции были задержаны и переданы следствию несколько членов преступной группировки во главе с Талехом Багировым - Расим Мирза Баба оглу Джабраилов, Закир Тапдыг оглу Мустафаев, Джаббар Амирхан оглу Джаббаров, Джахад Бала Гусейн оглу Бабакишизаде, Шамиль Адиль оглу Абдулалиев, Агиль Азер оглу Исмаилов, Рамин Магеррам оглу Ярыев, Аббас Абдулрахман оглу Гулиев, Ибрагим Мамед оглу Худавердиев, Этибар Расим оглу Исмаилов, Бахруз Рахиб оглу Аскеров, Али Хасрат оглу Нуриев, Алибала Джавад оглу Велиев, Фархад Насраддин оглу Балаев, Аббас Хафиз оглу Тагизаде и Аббас Мамедбагир оглу Гусейнов. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, в последующем срок меры пресечения был продлен. В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу данных лиц.

Следствие по делу Н.Гахраманова и других лиц продолжается.