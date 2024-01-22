Апелляционная жалоба бывшего главного архитектора Лянкярана отклонена

Ширванский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу экс-начальника отдела архитектуры и строительства Аппарата главы Исполнительной власти Лянкяранского района - бывшего главного архитектора Эльгюна Абдуллаева.

Ширванский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу экс-начальника отдела архитектуры и строительства Аппарата главы Исполнительной власти Лянкяранского района - бывшего главного архитектора Эльгюна Абдуллаева.

Как сообщает Report, Э.Абдуллаев был задержан в октябре 2023 года сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

В ноябре прошлого года он был приговорен Лянкяранским судом по тяжким преступлениям к восьми годам лишения свободы.

Экс-начальник отдела архитектуры и строительства обвиняется в получении взятки в размере 93 тыс. манатов, ему предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК АР.