АПБА и TƏBİB о массовом отравлении в Гейчае

В Гейчайском районе зарегистрирован случай массового отравления после ифтара.

В Гейчайском районе зарегистрирован случай массового отравления после ифтара.

Об этом Report сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Мансимов.

Он отметил, что инцидент произошел 18 апреля в селе Череке, где отравились участвовавшие в ифтаре10 человек.

"Информация об этом поступила в Гейчайский районный отдел полиции из районной Центральной больницы. По предварительным данным, эти люди отравились помидорами. Сейчас эти лица получают амбулаторное лечение. Собранные по делу материалы переданы в районную прокуратуру для продолжения расследования", - подчеркнул представитель МВД.

В Агентстве продбезопасности Азербайджана Report сообщили, что учреждения АПБА начали разбирательство по данному факту: "Общественность будет проинформирована о результатах разбирательства".

Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) также распространило заявление в связи с отравлением в Гейчае.

Как передает Report, в информации говорится, что в 00:49 19 апреля десять человек (мужчин) были доставлены в отделение скорой помощи Гейчайской РЦБ с диагнозом алиментарный гастрит: "Врачи оказали гражданам необходимую первую помощь. Они были выписаны на амбулаторное лечение ввиду стабильности состояния".