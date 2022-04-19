О нас
Аудио новости

АПБА и TƏBİB о массовом отравлении в Гейчае

АПБА и TƏBİB о массовом отравлении в Гейчае В Гейчайском районе зарегистрирован случай массового отравления после ифтара.
Происшествия
19 апреля 2022 г. 11:06
АПБА и TƏBİB о массовом отравлении в Гейчае

В Гейчайском районе зарегистрирован случай массового отравления после ифтара.

Об этом Report сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Мансимов.

Он отметил, что инцидент произошел 18 апреля в селе Череке, где отравились участвовавшие в ифтаре10 человек.

"Информация об этом поступила в Гейчайский районный отдел полиции из районной Центральной больницы. По предварительным данным, эти люди отравились помидорами. Сейчас эти лица получают амбулаторное лечение. Собранные по делу материалы переданы в районную прокуратуру для продолжения расследования", - подчеркнул представитель МВД.

В Агентстве продбезопасности Азербайджана Report сообщили, что учреждения АПБА начали разбирательство по данному факту: "Общественность будет проинформирована о результатах разбирательства".

Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) также распространило заявление в связи с отравлением в Гейчае.

Как передает Report, в информации говорится, что в 00:49 19 апреля десять человек (мужчин) были доставлены в отделение скорой помощи Гейчайской РЦБ с диагнозом алиментарный гастрит: "Врачи оказали гражданам необходимую первую помощь. Они были выписаны на амбулаторное лечение ввиду стабильности состояния".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AQTA və TƏBİB kütləvi zəhərlənmə məlumatı ilə bağlı açıqlama verib - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
14 апреля 2022 г. 15:42
Азерсу создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
"Азерсу" создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi