ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га
Происшествия
- 24 ноября, 2025
- 14:34
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 17 по 23 ноября обезврежены 35 противотанковых, 199 противопехотных мин и 2 464 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1527,4 га.
