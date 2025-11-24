Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Происшествия
    • 24 ноября, 2025
    • 14:34
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 17 по 23 ноября обезврежены 35 противотанковых, 199 противопехотных мин и 2 464 неразорвавшихся боеприпаса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1527,4 га.

    ANAMA разминирование Карабах Восточный Зангезур
