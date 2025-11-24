ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1500 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 17 по 23 ноября обезврежены 35 противотанковых, 199 противопехотных мин и 2 464 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1527,4 га.