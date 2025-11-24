Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1 500 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:21
    Azad olunan ərazilərdə ötən həftə ərzində (noyabrın 17-23) 35 tank əleyhinə mina, 199 piyada əleyhinə mina, 2 464 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, 1527,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

