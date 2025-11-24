Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1 500 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
Hadisə
- 24 noyabr, 2025
- 14:21
Azad olunan ərazilərdə ötən həftə ərzində (noyabrın 17-23) 35 tank əleyhinə mina, 199 piyada əleyhinə mina, 2 464 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.
Məlumata əsasən, 1527,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib.
Son xəbərlər
14:54
Kənan Kərimzadə: "Xarici dil müəllimlərinin 40 %-inin maaşı 35 % artırılıb"İnfrastruktur
14:54
Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıbFutbol
14:52
Tbilisi, Qardabani və Tetritskaro zonalarına xüsusi tənzimləmə statusu verilibRegion
14:50
Nazir müavini: "İngilis dilinin tədrisində keyfiyyətin artırılması əsas hədəflərdən biridir"İnfrastruktur
14:48
Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdırDigər ölkələr
14:45
"NETTY 2025" nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıbİKT
14:44
Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilibRegion
14:36
Bakıda soyğunçuluq və narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbDigər
14:35