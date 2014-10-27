В Низаминском районе Баку пожар в общежитии потушен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Пожар, возникший в общежитии по улице Ордубади Низаминского района, потушен. Об этом Report сообщили в Низаминском районном управлении полиции.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось предотвратить распространение огня. В ходе инцидента никто не пострадал.

В настоящее время расследуются причины возникновения пожара.

Обновлено в 13:08

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку горит общежитие. Об этом Report сообщили очевидцы происшествия. В общежитии по улице Ордубади Низаминского района начался пожар. На место происшествия приехали три пожарные машины.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.