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    В Низаминском районе Баку пожар в общежитии потушен - ОБНОВЛЕНО

    В настоящее время расследуются причины возникновения пожара

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Пожар, возникший в общежитии по улице Ордубади Низаминского района, потушен. Об этом Report сообщили в Низаминском районном управлении полиции.

    Прибывшим на место происшествия пожарным удалось предотвратить распространение огня. В ходе инцидента никто не пострадал.

    В настоящее время расследуются причины возникновения пожара.

    Обновлено в 13:08

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку горит общежитие. Об этом Report сообщили очевидцы происшествия. В общежитии по улице Ордубади Низаминского района начался пожар. На место происшествия приехали три пожарные машины.

    В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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