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Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен Контроль за выполнением обязательств по Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности, представленной на COP28, имеет важнейшее значение.
Энергетика
11 ноября 2024 г. 19:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен

Контроль за выполнением обязательств по Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности, представленной на COP28, имеет важнейшее значение.

Об этом в заявлении Report сказал бывший генеральный директор BP и председатель Нефтегазовой климатической инициативы (OGCI) Боб Дадли.

Дадли считает, что нефтегазовая отрасль сегодня сталкивается с множеством вызовов в области климата: "Сегодня мы усердно работаем над сокращением выбросов метана и предотвращением его утечек. Процесс был запущен некоторое время назад, более 50 компаний нефтегазового сектора на COP28 в ОАЭ приняли на себя серьезные обязательства, которые сегодня, год спустя, будут проконтролированы на COP29 в Баку".

По его словам, отрасль может добиться значительных успехов в достижении целевого показателя температуры в 1,5 градуса и его дальнейшем снижении.

"К 2040 году на планете станет на 2 млрд больше людей, которые будут нуждаться в энергоснабжении и стремиться повысить качество жизни. Это чрезвычайно сложная задача, однако промышленность может многого добиться, благодаря эффективному производству электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода", - отметил Дадли.

Он также подчеркнул, что развивающиеся рынки по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива, и сегодня использование угля достигла рекордных значений. При этом, замена угля природным газом действительно очень важна, добавил председатель OGCI.

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Версия на английском языке Bob Dudley: Continuation of oil, gas decarbonization charter in COP is crucial
Версия на азербайджанском языке Bob Dadli: “Neft və Qazın Karbonsuzlaşdırılması üzrə İnvestisiya Sazişinin davam etdirilməsi çox vacibdir” - EKSKLÜZİV

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