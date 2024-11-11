Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен

Контроль за выполнением обязательств по Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности, представленной на COP28, имеет важнейшее значение.

Контроль за выполнением обязательств по Хартии декарбонизации нефтегазовой промышленности, представленной на COP28, имеет важнейшее значение.

Об этом в заявлении Report сказал бывший генеральный директор BP и председатель Нефтегазовой климатической инициативы (OGCI) Боб Дадли.

Дадли считает, что нефтегазовая отрасль сегодня сталкивается с множеством вызовов в области климата: "Сегодня мы усердно работаем над сокращением выбросов метана и предотвращением его утечек. Процесс был запущен некоторое время назад, более 50 компаний нефтегазового сектора на COP28 в ОАЭ приняли на себя серьезные обязательства, которые сегодня, год спустя, будут проконтролированы на COP29 в Баку".

По его словам, отрасль может добиться значительных успехов в достижении целевого показателя температуры в 1,5 градуса и его дальнейшем снижении.

"К 2040 году на планете станет на 2 млрд больше людей, которые будут нуждаться в энергоснабжении и стремиться повысить качество жизни. Это чрезвычайно сложная задача, однако промышленность может многого добиться, благодаря эффективному производству электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода", - отметил Дадли.

Он также подчеркнул, что развивающиеся рынки по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива, и сегодня использование угля достигла рекордных значений. При этом, замена угля природным газом действительно очень важна, добавил председатель OGCI.