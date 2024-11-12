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Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности

Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности.
COP29
12 ноября 2024 г. 17:23
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности

Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом журналистам сказал президент Словакии Петер Пеллегрини на полях климатической конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что истечение контракта между РФ и Украиной на транзит газа в Европу поставило его страну в сложную ситуацию.

По словам президента, хотя окончательное решение в этом вопросе будут принимать Россия и Украина, он также будет рад, если в Словакию будет посутпать азербайджанский газ.

"Я надеюсь, что транзит будет после 1 января 2024 года, и мы будем очень довольны, если это будет транзит газа из Азербайджана", - сказал он.

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