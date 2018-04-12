Председатель ЦИК о распространившихся в соцсетях сообщениях, связанных с президентскими выборами

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В Центризбирком не поступала информация о правонарушениях в ходе голосования".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, в целом в ЦИК поступило около 300 обращений, которые были информационного характера.

М.Панахов также прокомментировал некоторые распространившиеся в соцсетях сообщения:

"В случае, если нарушения имели место, они должны быть незамедлительно расследованы. В соцсетях поделились информацией об этом избирательном участке. Мы провели разбирательство. Выяснилось, что информация не соответствует действительности".