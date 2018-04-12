 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель ЦИК о распространившихся в соцсетях сообщениях, связанных с президентскими выборами

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В Центризбирком не поступала информация о правонарушениях в ходе голосования".

    Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

    По его словам, в целом в ЦИК поступило около 300 обращений, которые были информационного характера.

    М.Панахов также прокомментировал некоторые распространившиеся в соцсетях сообщения:

    "В случае, если нарушения имели место, они должны быть незамедлительно расследованы. В соцсетях поделились информацией об этом избирательном участке. Мы провели разбирательство. Выяснилось, что информация не соответствует действительности". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi