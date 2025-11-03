Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран

    Политика
    • 03 ноября, 2025
    • 14:07
    Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран

    Азербайджан уже экспортирует военную продукцию во многие страны.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею НАНА.

    "По государственной линии также проводится работа в этом направлении, и мы уже в значительной степени расширяем наши военные возможности за счет местного производства, во многом удовлетворяем собственные потребности. Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны", - добавил президент.

    Ильхам Алиев оборонная промышленность экспорт НАНА
    Prezident: Azərbaycan bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edir

    Последние новости

    14:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет гордиться нашей славной Победой

    Внутренняя политика
    14:07

    Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран

    Политика
    14:03

    Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев не должно пугать армянский народ

    Внутренняя политика
    14:02

    Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики является ненефтяной сектор

    Финансы
    14:01

    Ильхам Алиев: Не было другой такой страны, которая одержала бы столь яркую Победу, как наша

    Внутренняя политика
    14:01

    В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестиций

    Другие страны
    14:01

    Президент: Защита чистоты азербайджанского языка - дело каждого гражданина

    Внутренняя политика
    14:00

    Президент: Мы первыми применили БПЛА в войне

    Внутренняя политика
    13:59

    Глава государства: Организаторы кибератак против Азербайджана не должны остаться безнаказанными

    Внутренняя политика
    Лента новостей