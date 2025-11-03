Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран

Азербайджан уже экспортирует военную продукцию во многие страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею НАНА.

"По государственной линии также проводится работа в этом направлении, и мы уже в значительной степени расширяем наши военные возможности за счет местного производства, во многом удовлетворяем собственные потребности. Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны", - добавил президент.